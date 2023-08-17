"Прекратите атаковать нас". Дуда ответил Лукашенко, который захотел "наладить отношения"
Президент Польши Анджей Дуда ответил беларусскому диктатору Александру Лукашенко, который захотел "наладить отношения" между странами, и заявил, что Минск должен прекратить гибридные атаки на польскую границу. Об этом он сообщил на брифинге в Варшаве, цитирует его Polskie Radio.
По его словам, для улучшения отношений Польши и Беларуси режим Лукашенко должен прекратить гибридные атаки на границе.
Он отметил, что речь идет о сотнях мигрантов, которых Минск на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу.
"Это не является секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители беларусских служб, беларусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов на границу", — сказал Дуда.
Польский лидер заявил, что граница Польши — это также граница Европейского Союза, а поэтому Варшава несет ответственность перед союзниками в Европе.
Ранее Лукашенко заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он сам обвинял в "подготовке агрессии" против Беларуси.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.
- По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
- 9 августа МИД Польши заявил, что группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.
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