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"Прекратите атаковать нас". Дуда ответил Лукашенко, который захотел "наладить отношения"

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 09:16
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда ответил беларусскому диктатору Александру Лукашенко, который захотел "наладить отношения" между странами, и заявил, что Минск должен прекратить гибридные атаки на польскую границу. Об этом он сообщил на брифинге в Варшаве, цитирует его Polskie Radio.

По его словам, для улучшения отношений Польши и Беларуси режим Лукашенко должен прекратить гибридные атаки на границе. 

Он отметил, что речь идет о сотнях мигрантов, которых Минск на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. 

"Это не является секретом, поскольку у нас есть видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители беларусских служб, беларусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов на границу", — сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что граница Польши — это также граница Европейского Союза, а поэтому Варшава несет ответственность перед союзниками в Европе. 

Ранее Лукашенко заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он сам обвинял в "подготовке агрессии" против Беларуси. 

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Дмитрий Гриниченко
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