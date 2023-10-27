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Лукашенко соскучился в изоляции, пригласил Орбана приехать в Минск

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 21:32
Лукашенко соскучился в изоляции, пригласил Орбана приехать в Минск - Фото
Виктор Орбан и Александр Лукашенко (Фото - EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приехать в Минск; у Орбана сказали, что "рассмотрят приглашение". Об этом сообщает The Guardian.

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Лукашенко передал приглашение Орбану приехать с визитом в Беларусь во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске. Диктатор Беларуси пригласил Орбана "для обсуждения серьезных вопросов" и выразил готовность "к диалогу со странами Европы".

Руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваси заявил, что Орбан рассмотрит приглашение, как только вернется с саммита ЕС в Брюсселе.

13 сентября 2023 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию об отношениях с Беларусью, в которой есть призыв к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко. Также в докладе говорится, что Лукашенко причастен к войне против Украины наравне с диктатором РФ Владимиром Путиным

  • 7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза. 
  • 25 октября, после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.  

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Сергей Бережной
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друзья ПутинабеларусьВенгрияалександр лукашенковиктор орбан
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