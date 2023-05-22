Лукашенко заявив про проблеми у відносинах з Росією і збирається до Путіна

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що у відносинах Білорусі з РФ "проблеми є, нестиковки якісь". 24 травня він має намір вирушити до Москви на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Про це Лукашенко сказав під час заслуховування "комплексної доповіді" посла РБ у РФ, повідомляє Белта.

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Він сказав, що часто зустрічається з Путіним, "але це не для того, щоб подивитися один на одного, хоч і це важливо – настрої президентів завжди важливі". За словами Лукашенка, вони з російським диктатором "намагалися допомогти урядам розв'язати якісь вузли".

Білоруський уряд, зазначив Лукашенко, повідомляє йому, що "майже жодних проблем немає".

"Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких взагалі не має бути у наших відносинах", – сказав диктатор.

15 травня Telegram-канал Лукашенка "Пул Першого" опублікував його фото. Це перше фото Лукашенка з 9 травня, коли він був присутній на параді у Москві. На фото у диктатора перебинтовано ліву руку, тоді як на параді в Москві він мав бинт на правій руці.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям у диктатора потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може "вивести з ладу на довгий час".

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