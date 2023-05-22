Лукашенко заявил о проблемах в отношениях с Россией и собирается к Путину

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в отношениях Беларуси с РФ "проблемы есть, нестыковки какие-то". 24 мая он намерен отправиться в Москву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко сказал во время заслушивания "комплексного доклада" посла РБ в РФ, сообщает Белта.

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Он сказал, что часто встречается с Путиным, "но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя и это важно – настроения президентов всегда важны". По словам Лукашенко, они с российским диктатором "старались помочь правительствам развязать какие-то узлы".

Беларуское правительство, отметил Лукашенко, докладывает ему, что "почти никаких проблем нет".

"Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", – сказал диктатор.

15 мая Telegram-канал Лукашенко "Пул Первого" опубликовал его фото. Это первое фото Лукашенко с 9 мая, когда он присутствовал на параде в Москве. На фото у диктатора перебинтована левая рука, тогда как на параде в Москве у него был бинт на правой руке.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора нужно быть готовыми к любым сценариям.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Лукашенко болеет, однако его состояние не такое, что может "вывести из строя на долгое время".

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