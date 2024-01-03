Литва купує у Нідерландів контрбатарейні системи Thales

Контрабатарейний радар Thales GM200 (Фото - Wikipedia)

Литва уклала угоду з Нідерландами щодо придбання багатофункціональних контрбатарейних систем Thales GM200 MM/C. Про це повідомляє Міноборони країни.

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Армія Литви отримає від компанії Thales Nederland багатофункціональні контрбатарейні системи радіолокації Thales Ground Master 200 MM/C, йдеться у повідомленні.

Вартість контракту становить 126,7 млн євро. Крім самих установок, він передбачає документацію, навчання операторів та технічного персоналу, початковий комплект запасних частин, набір спеціального інструменту та випробувальне обладнання.

Перші радіолокаційні системи будуть доставлені до Литви у 2026 році.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас заявив, що ці системи "значно посилять артилерійські можливості" збройних сил Литви.

Завдання цих радарів – визначення місць розміщення артилерійських систем противника по траєкторіях випущених ними снарядів і забезпечення швидкого реагування на вогонь противника.

Угода "створює можливості для подальшої співпраці у сфері багатофункціонального радіолокаційного забезпечення" та допускає участь литовської оборонної промисловості у реалізації таких проєктів.

Системи Thales GM200 MM/C раніше були закуплені для збройних сил Нідерландів та Норвегії.

ДОВІДКА Thales Group – міжнародна промислова група у сфері безпеки інформаційних та комунікаційних систем авіакосмічного, військового та морського призначення. Підприємства, що входять до складу Thales Group, виробляють повний спектр продукції військового призначення, зокрема засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіолокаційні комплекси та багато іншого. Thales Group – міжнародна промислова група у сфері безпеки інформаційних та комунікаційних систем авіакосмічного, військового та морського призначення. Підприємства, що входять до складу Thales Group, виробляють повний спектр продукції військового призначення, зокрема засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіолокаційні комплекси та багато іншого.

18 травня 2023 року Міноборони Норвегії повідомило, що передає Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок РСЗВ.

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