Литва покупает у Нидерландов контрбатарейные системы Thales

Контрбатарейный радар Thales GM200 (Фото - Wikipedia)

Литва заключила соглашение с Нидерландами о приобретении многофункциональных контрбатарейных систем Thales GM200 MM/C. Об этом сообщает минобороны страны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Армия Литвы получит от компании Thales Nederland многофункциональные контрбатарейные радиолокационные системы Thales Ground Master 200 MM/C, говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет 126,7 млн евро. Помимо самих установок, он включает документацию, обучение операторов и технического персонала, начальный комплект запасных частей, набор специального инструмента и испытательное оборудование.

Первые радиолокационные системы будут доставлены в Литву в 2026 году.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас зявил, что эти системы "значительно усилят артиллерийские возможности" вооруженных сил Латвии.

Задача этих радаров – определение мест размещения артиллерийских систем противника по траекториям выпущенных ими снарядов и обеспечение быстрого реагирования на огонь противника.

Соглашение "создает возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере многофункционального радиолокационного обеспечения" и допускает участие литовской оборонной промышленности в реализации таких проектов.

Системы Thales GM200 MM/C ранее были закуплены для вооруженных сил Нидерландов и Норвегии.

СПРАВКА Thales Group – международная промышленная группа в области безопасности информационных и коммуникационных систем авиакосмического, военного и морского назначения. Предприятия, входящие в состав Thales Group, производят полный спектр продукции военного назначения, в том числе средства связи, радиоэлектронной борьбы, радиолокационные комплексы и многое другое. Thales Group – международная промышленная группа в области безопасности информационных и коммуникационных систем авиакосмического, военного и морского назначения. Предприятия, входящие в состав Thales Group, производят полный спектр продукции военного назначения, в том числе средства связи, радиоэлектронной борьбы, радиолокационные комплексы и многое другое.

18 мая 2023 года минобороны Норвегии сообщило, что передает Украине три контрбатарейных радара Arthur и восемь дальнобойных установок РСЗО.

Читайте также: ВСУ побеждают в контрбатарейной битве, РФ теряет в четыре раза больше артиллерии – Forbes