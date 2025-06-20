МАГАТЕ попередило, що удар по атомній станції в Ірані стане катастрофою

Наглядовий орган відреагував на помилкову заяву ізраїльських військових про удар по Бушерській АЕС

Бушерська АЕС Ірану (Фото: Hossein Heidarpour/ wikimedia)

Атака на іранську атомну електростанцію в Бушері призведе до "дуже високого викиду радіоактивності", який вразить людей у радіусі сотень кілометрів від станції. Це вимагатиме евакуації, вживання населенням йоду та обмежень у харчуванні, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Гроссі звернувся до Ради безпеки Організації об'єднаних націй із приводу ізраїльських атак на ядерні об'єкти Ірану.

За його словами, удари поки що не призвели до радіоактивного викиду, який би вплинув на населення, але існує небезпека, що це може статися.

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Гроссі заявив, що напередодні ізраїльські військові повідомили медіа про напад на Бушерську АЕС. Заява виявилася помилковою і її відкликали, але ситуація "підкреслила життєво важливу потребу в чіткій та точній комунікації".

За словами директора МАГАТЕ, АЕС у Бушері є ядерним об'єктом в Ірані, де наслідки атаки можуть бути "найсерйознішими".

"Я хочу абсолютно чітко заявити. У разі атаки на атомну електростанцію в Бушері пряме влучання призведе до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище", – сказав він.

Такі ж наслідки будуть, якщо будуть атаковані лінії електропостачання станції.

Гроссі попередив, що люди в радіусі сотень кілометрів від станції опиняться під загрозою радіації, додавши, що можуть знадобитися евакуація, обробка йодом та контроль харчових продуктів.

Директор МАГАТЕ наголосив, що розташування Бушеру на півдні Ірану означає, що АЕС знаходиться ближче до столиць кількох союзників США в регіоні, ніж до Тегерана.

За його словами, представники цих країн вже звернулися до нього, щоб висловити свою стурбованість.