МАГАТЭ предупредило, что удар по атомной станции в Иране станет катастрофой

Надзорный орган отреагировал на ошибочное заявление израильских военных об ударе по Бушерской АЭС

Бушерская АЭС Ирана (Фото: Hossein Heidarpour/wikimedia)

Атака на иранскую атомную электростанцию в Бушере приведет к "очень высокому выбросу радиоактивности", который поразит людей в радиусе сотен километров от станции. Это потребует эвакуации, употребления населением йода и ограничений в питании, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гросси обратился в Совет безопасности Организации объединенных наций по поводу израильских атак на ядерные объекты Ирана.

По его словам, удары пока не привели к радиоактивному выбросу, который повлиял бы на население, но существует опасность, что это может произойти.

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Гросси заявил, что накануне израильские военные сообщили медиа о нападении на Бушерскую АЭС. Заявление оказалось ошибочным и его отозвали, но ситуация "подчеркнула жизненно важную потребность в четкой и точной коммуникации".

По словам директора МАГАТЭ, АЭС в Бушере является ядерным объектом в Иране, где последствия атаки могут быть "самыми серьезными".

"Я хочу абсолютно четко заявить. В случае атаки на атомную электростанцию в Бушере прямое попадание приведет к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду", – сказал он.

Такие же последствия будут, если будут атакованы линии электроснабжения станции.

Гросси предупредил, что люди в радиусе сотен километров от станции окажутся под угрозой радиации, добавив, что может потребоваться эвакуация, обработка йодом и контроль пищевых продуктов.

Директор МАГАТЭ отметил, что расположение Бушера на юге Ирана означает, что АЭС находится ближе к столицам нескольких союзников США в регионе, чем к Тегерану.

По его словам, представители этих стран уже обратились к нему, чтобы выразить свою обеспокоенность.