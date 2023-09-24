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Макрон відкликає з Нігера посла та військових – не хоче бути "заручником путчистів"

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24.09.2023, 22:40
Макрон відкликає з Нігера посла та військових – не хоче бути
Емманюель Макрон (Фото - EPA)

Франція відкликає посла і має намір повністю припинити військову співпрацю з Нігером через військовий переворот. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Reuters.

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Макрон у телеінтерв'ю заявив, що "Франція вирішила відкликати посла та припинити військову співпрацю з Нігером".

Таке рішення вдарить по контртерористичним операціям Франції в країнах Сахеля і знизить її вплив у регіоні, проте, сказав Макрон, Франція "не буде заручницею путчистів".

У Нігері в рамках програми військового співробітництва знаходяться 1500 французьких військовослужбовців.

Макрон сказав, що вважає законним лідером Нігеру демократично обраного президента Мохаммеда Базума, який після путчу перебуває під вартою, і поінформував його про своє рішення.

Читайте також: Розбір перевороту в Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом

Сергій Бережний
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Емманюель МакронФранціяафрикавідкликання пославійськовий переворотхунтанігер
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