Макрон відкликає з Нігера посла та військових – не хоче бути "заручником путчистів"
Франція відкликає посла і має намір повністю припинити військову співпрацю з Нігером через військовий переворот. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Reuters.
Макрон у телеінтерв'ю заявив, що "Франція вирішила відкликати посла та припинити військову співпрацю з Нігером".
Таке рішення вдарить по контртерористичним операціям Франції в країнах Сахеля і знизить її вплив у регіоні, проте, сказав Макрон, Франція "не буде заручницею путчистів".
У Нігері в рамках програми військового співробітництва знаходяться 1500 французьких військовослужбовців.
Макрон сказав, що вважає законним лідером Нігеру демократично обраного президента Мохаммеда Базума, який після путчу перебуває під вартою, і поінформував його про своє рішення.
- Увечері 26 липня 2023 року військові Нігеру оголосили по телебаченню, що нібито повалили Базума "через погіршення ситуації з безпекою в країні та погане управління". Йому загрожує суд.
- Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.
Читайте також: Розбір перевороту в Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом
Коментарі