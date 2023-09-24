Макрон отзывает из Нигера посла и военных – не хочет быть "заложником путчистов"

Франция отзывает посла и намерена полностью прекратить военное сотрудничество с Нигером из-за военного переворота. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Reuters.

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Макрон в телеинтервью завил, что "Франция решила отозвать посла и прекратить военное сотрудничество с Нигером".

Такое решение ударит по контртеррористическим операциям Франции в странах Сахеля и снизит ее влияние в регионе, однако при этом, сказал Макрон, что Франция "не будет заложницей путчистов".

В Нигере в рамках программы военного сотрудничества находятся 1500 французских военнослужащих.

Макрон сказал, что он считает законным лидером Нигера демократически избранного президента Мохаммеда Базума, который после путча находится под стражей, и проинформировал его о своем решении.

Вечером 26 июля 2023 года военные Нигера объявили по телевидению, что якобы свергли Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления". Ему угрожает суд.

Переворот в Нигере возглавил Абдурахман Чиани, который командовал президентской гвардией с 2015 года.

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