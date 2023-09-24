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Макрон отзывает из Нигера посла и военных – не хочет быть "заложником путчистов"

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 22:40
Макрон отзывает из Нигера посла и военных – не хочет быть
Эмманюель Макрон (Фото - EPA)

Франция отзывает посла и намерена полностью прекратить военное сотрудничество с Нигером из-за военного переворота. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Reuters

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Макрон в телеинтервью завил, что "Франция решила отозвать посла и прекратить военное сотрудничество с Нигером".  

Такое решение ударит по контртеррористическим операциям Франции в странах Сахеля и снизит ее влияние в регионе, однако при этом, сказал Макрон, что Франция "не будет заложницей путчистов".

В Нигере в рамках программы военного сотрудничества находятся 1500 французских военнослужащих.

Макрон сказал, что он считает законным лидером Нигера демократически избранного президента Мохаммеда Базума, который после путча находится под стражей, и проинформировал его о своем решении.

Читайте также: Разбор Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Сергей Бережной
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