Марсіанський вертоліт Ingenuity відновив зв'язок із марсоходом Perseverance – NASA

Марсіанський вертоліт Ingenuity відновив зв'язок із марсоходом Perseverance після двох місяців радіомовчання. Про це повідомляє NASA.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє Національне аерокосмічне агентство США, обрив зв'язку був очікуваним: 26 квітня 2023 року вертоліт сів на поверхню Марса в районі, де зв'язок між ним та марсоходом Perseverance заблокував рельєф.

Командний центр місії чекав на відновлення зв'язку 63 дні.

Дані від Ingenuity, отримані після відновлення зв'язку, показують, що з гелікоптером все гаразд, і він зможе злетіти.

Польоти Ingenuity продовжуються з квітня 2021 року. Через відстань між Марсом і Землею дистанційне пілотування неможливе, тому Ingenuity літає заздалегідь запрограмованими траєкторіями польоту. Ingenuity став свого роду розвідником Perseverance, допомагаючи визначити цікаві місця для марсохода під час його місії з пошуку ознак стародавнього життя на Червоній планеті.

Дивіться також: Вперше в історії. Вертоліт NASA здійснив політ на іншій планеті – фото та відео з Марса

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.