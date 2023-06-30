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Марсіанський вертоліт Ingenuity відновив зв'язок із марсоходом Perseverance – NASA

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 22:46
Марсіанський вертоліт Ingenuity відновив зв'язок із марсоходом Perseverance – NASA - Фото
Ingenuity Mars Helicopter (фото – NASA)

Марсіанський вертоліт Ingenuity відновив зв'язок із марсоходом Perseverance після двох місяців радіомовчання. Про це повідомляє NASA.

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Як повідомляє Національне аерокосмічне агентство США, обрив зв'язку був очікуваним: 26 квітня 2023 року вертоліт сів на поверхню Марса в районі, де зв'язок між ним та марсоходом Perseverance заблокував рельєф.

Командний центр місії чекав на відновлення зв'язку 63 дні.

Дані від Ingenuity, отримані після відновлення зв'язку, показують, що з гелікоптером все гаразд, і він зможе злетіти.

Польоти Ingenuity продовжуються з квітня 2021 року. Через відстань між Марсом і Землею дистанційне пілотування неможливе, тому Ingenuity літає заздалегідь запрограмованими траєкторіями польоту. Ingenuity став свого роду розвідником Perseverance, допомагаючи визначити цікаві місця для марсохода під час його місії з пошуку ознак стародавнього життя на Червоній планеті.

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Сергій Бережний
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NASAмарсingenuityperseverance
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