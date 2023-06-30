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Марсианский вертолет Ingenuity восстановил связь с марсоходом Perseverance – NASA

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 22:46
Марсианский вертолет Ingenuity восстановил связь с марсоходом Perseverance – NASA - Фото
Ingenuity Mars Helicopter (фото – NASA)

Марсианский вертолет Ingenuity восстановил связь с марсоходом Perseverance после двух месяцев радиомолчания. Об этом сообщает NASA.

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Как сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США, обрыв связи был ожидаемым: 26 апреля 2023 года вертолет сел на поверхность Марса в районе, где связь между ним и марсоходом Perseverance заблокировал рельеф.

Командный центр миссии ждал восстановления связи 63 дня.

Данные от Ingenuity, полученные после возобновления связи, показывают, что с вертолетом все в порядке, и он сможет взлететь.

Полеты Ingenuity продолжаются с апреля 2021 года. Из-за расстояния между Марсом и Землей дистанционное пилотирование невозможно, поэтому Ingenuity летает по заранее запрограммированным траекториям полета. Ingenuity стал своего рода разведчиком Perseverance, помогая определить интересные места для марсохода во время его миссии по поиску признаков древней жизни на Красной планете.

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Сергей Бережной
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nasaМарсPerseveranceIngenuity
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