Міністра оборони Італії госпіталізували з серцевою хворобою

Гвідо Крозетто (Фото: ЕРА)

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували після того, як йому стало зле під час засідання дорадчого оборонного органу країни ввечері 21 травня. Про це повідомляє Rai News.

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За даними журналістів, Крозетто був вимушений достроково залишити засідання, його госпіталізували у відділення швидкої допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з підозрою на перикардит – серцеву хворобу, з якою міністр вже потрапляв до лікарні.

Газета Il Messaggero додала, що кардіологи підтвердили у глави Міноборони Італії легку форму перикардиту, більш значних ушкоджень серця не виявили.

ДОВІДКА Перикардит – це запальне захворювання тканинної оболонки серця (перикарда), інфекційної або неінфекційної природи. Перикард складається із зовнішнього і внутрішнього листків, між якими в нормі міститься невелика кількість рідини. Рідина потрібна для полегшення тертя під час скорочення серцевого м'яза. Перикардит – це запальне захворювання тканинної оболонки серця (перикарда), інфекційної або неінфекційної природи. Перикард складається із зовнішнього і внутрішнього листків, між якими в нормі міститься невелика кількість рідини. Рідина потрібна для полегшення тертя під час скорочення серцевого м'яза.

4 травня 2024 року Крозетто заявив, що пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо гіпотетичного введення західних військ в Україну "спровокували б подальшу ескалацію".

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