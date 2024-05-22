Министра обороны Италии госпитализировали с сердечной болезнью

Гвидо Крозетто (Фото: ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время заседания совещательного оборонного органа страны вечером 21 мая. Об этом сообщает Rai News.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным журналистов, Крозетто был вынужден досрочно покинуть заседание, его госпитализировали в отделение скорой помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси с подозрением на перикардит – сердечную болезнь, с которой министр уже попадал в больницу.

Газета Il Messaggero добавила, что кардиологи подтвердили у главы Минобороны Италии легкую форму перикардита, более значительные повреждения сердца не обнаружили.

СПРАВКА Перикардит – это воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца (перикарда), инфекционной или неинфекционной природы. Перикард состоит из наружного и внутреннего листков, между которыми в норме содержится небольшое количество жидкости. Жидкость необходима для облегчения трения при сокращении сердечной мышцы. Перикардит – это воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца (перикарда), инфекционной или неинфекционной природы. Перикард состоит из наружного и внутреннего листков, между которыми в норме содержится небольшое количество жидкости. Жидкость необходима для облегчения трения при сокращении сердечной мышцы.

4 мая 2024 года Крозетто заявил, что предложения президента Франции Эмманюэля Макрона относительно гипотетического введения западных войск в Украину "спровоцировали бы дальнейшую эскалацию".

Читайте также: Министр обороны Италии призвал использовать дипломатию ради достижения мира в Украине