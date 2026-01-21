Мінус 200 посад у 30 організаціях. Reuters і WP пишуть про плани США скоротити участь у НАТО

Штати планують зменшити кількість посад в Альянсі, це торкнеться командних та розвідувальних центрів

Солдати НАТО (Фото: ЕРА)

Сполучені Штати планують скоротити приблизно 200 посад у структурах НАТО, які відповідають за планування військових та розвідувальних операцій Альянсу. Про це повідомили агентство Reuters з посиланням на трьох американських і європейських чиновників та The Washington Post з посиланням на кількох американських чиновників, обізнаних із цими планами.

За даними співрозмовників Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа вже поінформувала про майбутні скорочення окремі європейські столиці. Йдеться про зменшення кількості американського персоналу в структурах НАТО, які координують і планують військові та розвідувальні операції.

Серед структур, яких це стосується:

→ Центр об’єднання розвідувальних даних НАТО у Великій Британії;

→ Командування сил спеціальних операцій союзників у Брюсселі;

→ STRIKFORNATO в Португалії, який відповідає за частину морських операцій Альянсу.

За словами одного зі співрозмовників, нині в цих органах працює близько 400 американських військовослужбовців, тож їхня кількість може скоротитися приблизно наполовину.

Як уточнює Reuters, США не планують масово відкликати персонал достроково. Натомість ідеться про те, що Вашингтон переважно не братиме людей на посади після завершення терміну ротації військових. Джерела агентства не уточнили конкретних причин такого рішення, але зазначили, що воно загалом відповідає курсу адміністрації Трампа на переорієнтацію ресурсів США у Західну півкулю.

Заплановані скорочення є незначними порівняно із загальною чисельністю американських військових у Європі. Наразі там перебуває близько 80 000 військовослужбовців США, майже половина з яких дислокована в Німеччині.

Водночас джерела агентства зазначають, що ці кроки можуть посилити занепокоєння європейських союзників щодо майбутніх зобов’язань Вашингтона перед НАТО.

Представник НАТО заявив, що Альянс перебуває в тісному контакті зі США щодо загального розподілу сил, аби зберегти здатність НАТО до стримування та оборони.

Водночас співрозмовники WP зазначають, що Пентагон планує скоротити участь США не лише в командних структурах, а й у низці дорадчих органів НАТО. За інформацією видання, скорочення зменшить участь США майже у 30 організаціях Альянсу, зокрема в Центрах передового досвіду НАТО, які займаються підготовкою військ за різними напрямками ведення бойових дій.

Також, за даними WP, скорочення торкнуться офіційних органів НАТО, пов’язаних зі спеціальними операціями та розвідкою, хоча частину функцій можуть перенести до інших структур Альянсу.

За даними співрозмовників WP, скорочення участі США в структурах НАТО розглядаються вже кілька місяців і, за словами американських чиновників, не пов’язані безпосередньо з ескалацією заяв Трампа щодо Гренландії. Водночас саме ці заяви, як зазначає видання, викликали різку реакцію європейських лідерів і частини законодавців у Конгресі США, які побоюються шкоди для Альянсу.