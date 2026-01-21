Минус 200 должностей в 30 организациях. Reuters и WP пишут о планах США сократить участие в НАТО

Солдаты НАТО (Фото: ЕРА)

Соединенные Штаты планируют сократить примерно 200 должностей в структурах НАТО, которые отвечают за планирование военных и разведывательных операций Альянса. Об этом сообщили агентство Reuters со ссылкой на трех американских и европейских чиновников и Вашингтон Пост со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с этими планами.

По данным собеседников Reuters, администрация президента США Дональда Трампа уже проинформировала о предстоящих сокращениях отдельные европейские столицы. Речь идет об уменьшении количества американского персонала в структурах НАТО, которые координируют и планируют военные и разведывательные операции.

Среди структур, которых это касается:

→ Центр объединения разведывательных данных НАТО в Великобритании;

→ Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе;

→ STRIKFORNATO в Португалии, который отвечает за часть морских операций Альянса.

По словам одного из собеседников, сейчас в этих органах работает около 400 американских военнослужащих, поэтому их количество может сократиться примерно наполовину.

Как уточняет Reuters, США не планируют массово отзывать персонал досрочно. Вместо этого речь идет о том, что Вашингтон преимущественно не будет принимать людей на должности после завершения срока ротации военных. Источники агентства не уточнили конкретных причин такого решения, но отметили, что оно в целом соответствует курсу администрации Трампа на переориентацию ресурсов США в Западное полушарие.

Запланированные сокращения являются незначительными по сравнению с общей численностью американских военных в Европе. Сейчас там находится около 80 000 военнослужащих США, почти половина из которых дислоцирована в Германии.

В то же время источники агентства отмечают, что эти шаги могут усилить беспокойство европейских союзников относительно будущих обязательств Вашингтона перед НАТО.

Представитель НАТО заявил, что Альянс находится в тесном контакте с США относительно общего распределения сил, чтобы сохранить способность НАТО к сдерживанию и обороне.

В то же время собеседники WP отмечают, что Пентагон планирует сократить участие США не только в командных структурах, но и в ряде совещательных органов НАТО. По информации издания, сокращение уменьшит участие США почти в 30 организациях Альянса, в частности в Центрах передового опыта НАТО, которые занимаются подготовкой войск по различным направлениям ведения боевых действий.

Также, по данным WP, сокращения коснутся официальных органов НАТО, связанных со специальными операциями и разведкой, хотя часть функций могут перенести в другие структуры Альянса.

По данным собеседников WP, сокращения участия США в структурах НАТО рассматриваются уже несколько месяцев и, по словам американских чиновников, не связаны напрямую с эскалацией заявлений Трампа по Гренландии. В то же время именно эти заявления, как отмечает издание, вызвали резкую реакцию европейских лидеров и части законодателей в Конгрессе США, которые опасаются ущерба для Альянса.