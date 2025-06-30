МКС заявив про одну з найпотужніших хакерських атак за останні роки
Міжнародний кримінальний суд повідомив, що зазнав однієї з найпотужніших хакерських атак за останні роки. Наразі проводиться аналіз наслідків кібернападу.
Інцидент стався наприкінці минулого тижня.
"Виявлено новий, складний та цілеспрямований інцидент у сфері кібербезпеки, який наразі вдалося локалізувати", – йдеться у повідомленні суду.
Проводиться аналіз впливу хакерського нападу у масштабах усього МКС та вживаються заходи для пом'якшення будь-яких наслідків кібератаки.
Як зазначили у суді, це другий напад такого типу проти кримінального суду. Попередній стався у жовтні 2023 року.
Тоді повідомлялося про цілеспрямовану та витончену атаку з метою шпигунства та серйозну спробу підірвати мандат суду.
МКС наголосив, що вважає за необхідне інформувати громадськість та держави-учасниці про такі інциденти, а також про зусилля щодо їх вирішення та закликав до "постійної підтримки перед обличчям таких викликів".
- 21 травня Велика Британія разом із 10 країнами-союзниками опублікувала попередження про кіберкампанію російської військової розвідки, спрямовану проти організацій, що причетні до надання іноземної допомоги Україні.