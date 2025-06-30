МКС заявив про одну з найпотужніших хакерських атак за останні роки

Кіберзагрозу для міжнародного суду в Гаазі вдалося локалізувати

Міжнародний кримінальний суд (Фото: МКС)

Міжнародний кримінальний суд повідомив, що зазнав однієї з найпотужніших хакерських атак за останні роки. Наразі проводиться аналіз наслідків кібернападу.

Інцидент стався наприкінці минулого тижня.

"Виявлено новий, складний та цілеспрямований інцидент у сфері кібербезпеки, який наразі вдалося локалізувати", – йдеться у повідомленні суду.

Проводиться аналіз впливу хакерського нападу у масштабах усього МКС та вживаються заходи для пом'якшення будь-яких наслідків кібератаки.

Як зазначили у суді, це другий напад такого типу проти кримінального суду. Попередній стався у жовтні 2023 року.

Тоді повідомлялося про цілеспрямовану та витончену атаку з метою шпигунства та серйозну спробу підірвати мандат суду.

МКС наголосив, що вважає за необхідне інформувати громадськість та держави-учасниці про такі інциденти, а також про зусилля щодо їх вирішення та закликав до "постійної підтримки перед обличчям таких викликів".