МКС заявил о самой мощной хакерской атаке за последние годы
Международный уголовный суд сообщил, что подвергся одной из самых мощных хакерских атак за последние годы. В настоящее время проводится анализ последствий кибератаки.
Инцидент произошел в конце прошлой недели.
"Обнаружен новый, сложный и целенаправленный инцидент в сфере кибербезопасности, который на данный момент удалось локализовать", – говорится в сообщении суда.
Проводится анализ влияния хакерской атаки на всю Международную космическую станцию и принимаются меры для смягчения любых последствий кибератаки.
Как отметили в суде, это уже второе нападение подобного рода на уголовный суд. Предыдущее произошло в октябре 2023 года.
Тогда сообщалось о целенаправленной и изощренной атаке с целью шпионажа и серьезной попытке подорвать авторитет суда.
МКС подчеркнул, что считает необходимым информировать общественность и государства-участники о подобных инцидентах, а также о мерах по их урегулированию, и призвал к "постоянной поддержке перед лицом таких вызовов".
- 21 мая Великобритания вместе с 10 странами-союзниками опубликовала предупреждение о киберкампании российской военной разведки, направленной против организаций, участвующих в оказании иностранной помощи Украине.