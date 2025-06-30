МКС заявил о самой мощной хакерской атаке за последние годы

Киберугрозу для Международного суда в Гааге удалось локализовать

Международный уголовный суд (Фото: МУС)

Международный уголовный суд сообщил, что подвергся одной из самых мощных хакерских атак за последние годы. В настоящее время проводится анализ последствий кибератаки.

Инцидент произошел в конце прошлой недели.

"Обнаружен новый, сложный и целенаправленный инцидент в сфере кибербезопасности, который на данный момент удалось локализовать", – говорится в сообщении суда.

Проводится анализ влияния хакерской атаки на всю Международную космическую станцию и принимаются меры для смягчения любых последствий кибератаки.

Как отметили в суде, это уже второе нападение подобного рода на уголовный суд. Предыдущее произошло в октябре 2023 года.

Тогда сообщалось о целенаправленной и изощренной атаке с целью шпионажа и серьезной попытке подорвать авторитет суда.

МКС подчеркнул, что считает необходимым информировать общественность и государства-участники о подобных инцидентах, а также о мерах по их урегулированию, и призвал к "постоянной поддержке перед лицом таких вызовов".