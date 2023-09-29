На колишнього депутата Європарламенту від Латвії подали до суду за підтримку агресії Росії

Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрія Мамикіна. Його підозрюють у прославлянні та виправданні злочинів Росії в Україні, повідомляє Delfi.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як стверджує СДБ, процес розпочато у зв'язку з публічними висловлюваннями Мамикіна у російських пропагандистських медіа.

Зокрема, Мамикін вважає, що вбивства цивільних під час російської окупації Бучі були інсценуванням, оскільки "показували лише чорні мішки".

Вторгнення Росії в Україну він називає "спецоперацією" і вважає, що РФ творить в Україні "могутню та святу справу".

Також Мамикін стверджує, що він переїхав жити до Росії "щоб його синам не доводилося брати участь у гей-парадах", і висловлює впевненість, що пам'ятники радянських часів у Латвії "будуть відновлені".

Прийняті у Латвії поправки до закону про громадянство допускають позбавлення громадянства осіб, які надали "істотну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку державі або особі", які практикують геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, загрожують територіальній цілісності, суверенності чи конституційному порядку демократичних держав.

Андрій Мамикін – колишній журналіст, депутат Європейського парламенту з 2014 по 2019 рік. У 2018 році висувався до Сейму від партії Російський союз Латвії, проте партія не пройшла до парламенту.

6 липня 2023 року Латвія відмовила у притулку громадянинові України, який намагався набути статусу політичного біженця на підставі своїх проросійських настроїв.

28 вересня Сейм Латвії підтримав Концепцію національної безпеки, яка передбачає заборону громадським ЗМІ (Латвійському телебаченню та Латвійському радіо) мовити російською мовою з 2026 року.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.