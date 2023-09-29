На бывшего депутата Европарламента от Латвии подали в суд за поддержку агрессии России

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовный процесс против бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина. Его подозревают в прославлении и оправдании преступлений России в Украине, сообщает Delfi.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждает СГБ, процесс начат в связи с публичными высказываниями Мамыкина в российских пропагандистских медиа.

В частности, Мамыкин считает, что в убийства гражданских во время российской оккупации Бучи были инсценировкой, так как "показывали только черные мешки".

Вторжение России в Украину он называет "спецоперацией" и считает, что РФ творит в Украине "могучее и святое дело".

Также Мамыкин утверждает, что он переехал жить в Россию "чтобы его сыновьям не приходилось участвовать в гей-парадах" и выражает уверенность, что памятники советских времен в Латвии "будут восстановлены".

Принятые в Латвии поправки к закону о гражданстве допускают лишение гражданства лиц, которые оказали "существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или другую поддержку государству или лицу", которые практикуют геноцид, преступления против человечности, военные преступления, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституциональному порядку демократических государств.

Андрей Мамыкин – бывший журналист, депутат Европейского парламента с 2014 по 2019 год. В 2018 году выдвигался в Сейм от партии Русский союз Латвии, однако партия не прошла в парламент.

6 июля 2023 года Латвия отказала в убежище гражданину Украины, который пытался получить статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений.

28 сентября Сейм Латвии поддержал Концепцию национальной безопасности, которая подразумевает запрет общественным СМИ (Латвийскому телевидению и Латвийскому радио) вещать на русском языке с 2026 года.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.