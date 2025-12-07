На Гаваях вулкан Кілауеа підняв фонтани лави та попелу заввишки 100 поверхів – відео

Вулкан Кілауеа (Фото: USGS)

На Гаваях вулкан Кілауеа вивергнув фонтани лави відразу з трьох магмових точок. Це вже 38-й випадок активності вулкана з грудня 2024 року, повідомила Гавайська вулканологічна обсерваторія Геологічної служби США.

Зазначається, що виверження одразу з трьох точок – досить рідкісне явище. Воно почалося 6 грудня о 08:45 за місцевим часом (20:45 за Києвом) на закритій території Національного парку "Гавайські вулкани".

Станом на 20:40 за гавайським часом (08:40 7 грудня за Києвом) виверження тривали. Висота фонтанів лави та попелу в південному кратері становить приблизно 370 метрів, що дорівнює 100 поверхам житлового будинку, а фонтани північного кратера опустилися – близько 150 метрів.

Гаряча лава і пемза з південного кратера зруйнували майданчик із камерою потокової трансляції V3 у закритій зоні. Зазначається, що вулкан уже здійснив щонайменше 38 вивержень, що ознаменувало один із найактивніших його періодів за останні десятиліття.

Вершина вулкана опустилася приблизно на 9,5 мікрорадіана за одну годину і 45 хвилин.

"Швидке падіння нахилу і дуже висока інтенсивність потоку з обох джерел дають змогу припустити, що це може бути ще один відносно короткий епізод, який триває менше ніж шість-вісім годин, аналогічний 37 епізоду виверження", – зазначили у вулканічній обсерваторії.

RARE Triple Lava Fountains at Kilauea Volcano, Hawaii! LIVE VIEWS of the Eruption 💥 https://t.co/7KhZu14TtR - Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) December 6, 2025

Muhteşem... 🌋

Hawaii'deki #Kilauea Volkanı'nın Halema'uma'u kraterindeki lav çeşmeleri an itibariyle 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor...Credit: @USGSVolcanoes pic.twitter.com/Vy02tVnygP - Deprem Dede (@DepremDedeniz) December 7, 2025