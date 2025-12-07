На Гавайях вулкан Килауэа поднял фонтаны лавы и пепла высотой 100 этажей – видео

Вулкан Килауэа (Фото: USGS)

На Гавайях вулкан Килауэа извергнул фонтаны лавы сразу из трех магмовых точек. Это уже 38-й случай активности вулкана с декабря 2024 года, сообщила Гавайская вулканологическая обсерватория Геологической службы США.

Отмечается, что извержение сразу из трех точек – достаточно редкое явление. Оно началось 6 декабря в 08:45 по местному времени (20:45 по Киеву) на закрытой территории Национального парка "Гавайские вулканы".

По состоянию на 20:40 по гавайскому времени (08:40 7 декабря по Киеву) извержения продолжались. Высота фантанов лавы и пепла в южном кратере составляет примерно 370 метров, что равно 100 этажам жилого здания, а фонтаны северного кратера опустились – около 150 метров.

Горячая лава и пемза из южного кратера разрушили площадку с камерой потоковой трансляции V3 в закрытой зоне. Отмечается, что вулкан уже осуществил не менее 38 извержений, что ознаменовало один из самых активных его периодов за последние десятилетия.

Вершина вулкана опустилась примерно на 9,5 микрорадиана за один час и 45 минут.

"Быстрое падение наклона и очень высокая интенсивность потока из обоих источников позволяют предположить, что это может быть еще один относительно короткий эпизод, длящийся менее шести–восьми часов, аналогичный 37 эпизоду извержения", – отметили в вулканической обсерватории.

RARE Triple Lava Fountains at Kilauea Volcano, Hawaii! LIVE VIEWS of the Eruption 💥 https://t.co/7KhZu14TtR — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) December 6, 2025

Muhteşem... 🌋

Hawaii'deki #Kilauea Volkanı'nın Halema'uma'u kraterindeki lav çeşmeleri an itibariyle 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor...

Credit: @USGSVolcanoes pic.twitter.com/Vy02tVnygP — Deprem Dede (@DepremDedeniz) December 7, 2025