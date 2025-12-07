На границе Аляски и Канады произошло сильное землетрясение
В субботу, 6 декабря, на границе между США и Канадой произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Инцидент произошел в 11:41 по местному времени (22:41 по киевскому) на глубине 10 километров.
Неподалеку от эпицентра бедствия находится город Якутат, в честь которого USGS и назвала землетрясение.
После основного подземного толчка рядом состоялся еще ряд на американской и канадской территории, магнитудой от 5,1 до 3,8 баллов:
