На границе Аляски и Канады произошло сильное землетрясение

На американо-канадской границе произошло несколько подземных толчков

Аляска (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В субботу, 6 декабря, на границе между США и Канадой произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Инцидент произошел в 11:41 по местному времени (22:41 по киевскому) на глубине 10 километров.

Неподалеку от эпицентра бедствия находится город Якутат, в честь которого USGS и назвала землетрясение.

После основного подземного толчка рядом состоялся еще ряд на американской и канадской территории, магнитудой от 5,1 до 3,8 баллов:

Скриншот с сайта USGS (синим цветом – самый большой из толчков)