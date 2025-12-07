На кордоні США і Канади стався сильний землетрус

На Алясці та в Канаді сталось декілька підземних поштовхів

Аляска (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У суботу, 6 грудня, на кордоні між США та Канадою стався сильний землетрус магнітудою 7 балів, повідомила Геологічна служба США (USGS).

Інцидент стався об 11:41 за місцевим часом (22:41 за київським) на глибині 10 кілометрів на державній межі між штатом Аляска та Канадою.

На південь від епіцентру знаходиться місто Якутат, на честь якого USGS і назвала землетрус.

Після основного підземного поштовху поряд із ним відбулось ще декілька меншою магнітудою – від 5,1 до 3,8 балів:

Скриншот з сайту USGS (синіім кольором – найбільший з поштовхів)