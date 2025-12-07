На кордоні США і Канади стався сильний землетрус
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У суботу, 6 грудня, на кордоні між США та Канадою стався сильний землетрус магнітудою 7 балів, повідомила Геологічна служба США (USGS).
Інцидент стався об 11:41 за місцевим часом (22:41 за київським) на глибині 10 кілометрів на державній межі між штатом Аляска та Канадою.
На південь від епіцентру знаходиться місто Якутат, на честь якого USGS і назвала землетрус.
Після основного підземного поштовху поряд із ним відбулось ще декілька меншою магнітудою – від 5,1 до 3,8 балів:
- Наприкінці жовтня сильний землетрус стався на заході Туреччини, через що завалились будівлі, а наслідки відчувались і в Стамбулі.
Коментарі (0)