На російський хутір вночі впав важкий ударний дрон "Іноходєц-РУ": фото, характеристики – росЗМІ

На хутір Дарагановка під російським Таганрогом пізно ввечері 30 липня впав ударний безпілотник "Іноходєц-РУ" окупаційної армії Росії. Про це з посиланням на джерела в екстрених службах Ростовської області пише російське видання Astra.

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Місцева влада Ростовської області та МО РФ про належність безпілотника нічого не повідомляли.

Багатофункціональний розвідувально-ударний дрон "Іноходєц-РУ"/"Сіріус", за заявами окупантів-розробників з компанії "Кронштадт", може нести авіабомби КАБ-100, фугасні авіабомби ФАБ-100, бомби вільного падіння РБК-500У та об'ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-500ПМВ. Передбачалося, що БпЛА озброять і ракетами.

Це подальший розвиток БпЛА "Оріон", який росіяни використовують з 2019 року та "обкатали" в Сирії.

"Оріон" застосовують у війні проти України щонайменше з осені 2022 року.

За місяць до повномасштабного вторгнення росіян в Україну військове відомство РФ заявило, що постачання цього дрона військам "почнеться до 2023 року", а наприкінці травня БпЛА "здійснив перший політ".

Заявлені характеристики дрона: довжина – 9 м, розмах крила – 20 м, максимальна злітна маса – 2,5 тонни, може нести 450 кг корисного навантаження, стеля – 7000 м, а крейсерська швидкість – 180 км/год. Здатний добу перебувати у повітрі.

Що з цього, правда, невідомо.

OSINT-ентузіаст Бенджамін Пітте показав 25 липня супутниковий знімок Planet Labs аеродрому під Таганрогом за 9 липня, де видно три БпЛА типу "Оріон".

У центрі Москви вранці 30 липня 2023 року пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося придушити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили в хмарочоси у діловому кварталі Москва-Сіті.

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