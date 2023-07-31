На российский хутор ночью упал тяжелый ударный дрон "Иноходец-РУ": фото – росСМИ

На хутор Дарагановка под российским Таганрогом поздно вечером 30 июля упал ударный беспилотник "Иноходец-РУ" оккупационной армии России. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах Ростовской области РФ пишет российское издание Astra.

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Местные власти Ростовской области и МО РФ о принадлежности беспилотника ничего не сообщали.

Многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ"/"Сириус", по заявлениям оккупантов-разработчиков из компании "Кронштадт", может нести авиабомбы КАБ-100, фугасные авиабомбы ФАБ-100, свободнопадающие бомбы РБК-500У и объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-500ПМВ. Предполагалось, что БпЛА вооружат также ракетами.

Это дальнейшее развитие БпЛА "Орион", который россияне используют с 2019 года и "обкатали" в Сирии.

"Орион" применяют в войне против Украины по меньшей мере с осени 2022 года.

За месяц до полномасштабного вторжения россиян в Украину военное ведомство РФ заявило, что поставки этого дрона в войска "начнутся к 2023 году", а в конце мая БпЛА "совершил первый полет".

Заявленные характеристики дрона: длина — 9 м, размах крыла — 20 м, максимальная взлетная масса — 2,5 тонны, может нести 450 кг полезной нагрузки, потолок — 7000 м, а крейсерская скорость — 180 км/ч. Способен сутки находиться в воздухе.

Что из этого правда, неизвестно.

OSINT-энтузиаст Бенджамин Питте показал 25 июля спутниковый снимок Planet Labs аэродрома под Таганрогом за 9 июля, где видно три БПЛА типа "Орион".

В центре Москвы утром 30 июля 2023 года прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось подавить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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