UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На российский хутор ночью упал тяжелый ударный дрон "Иноходец-РУ": фото – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 13:26
На российский хутор ночью упал тяжелый ударный дрон
Скриншот из видео

На хутор Дарагановка под российским Таганрогом поздно вечером 30 июля упал ударный беспилотник "Иноходец-РУ" оккупационной армии России. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах Ростовской области РФ пишет российское издание Astra.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Местные власти Ростовской области и МО РФ о принадлежности беспилотника ничего не сообщали.

Многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ"/"Сириус", по заявлениям оккупантов-разработчиков из компании "Кронштадт", может нести авиабомбы КАБ-100, фугасные авиабомбы ФАБ-100, свободнопадающие бомбы РБК-500У и объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-500ПМВ. Предполагалось, что БпЛА вооружат также ракетами.

Это дальнейшее развитие БпЛА "Орион", который россияне используют с 2019 года и "обкатали" в Сирии.

"Орион" применяют в войне против Украины по меньшей мере с осени 2022 года.

За месяц до полномасштабного вторжения россиян в Украину военное ведомство РФ заявило, что поставки этого дрона в войска "начнутся к 2023 году", а в конце мая БпЛА "совершил первый полет".

Заявленные характеристики дрона: длина — 9 м, размах крыла — 20 м, максимальная взлетная масса — 2,5 тонны, может нести 450 кг полезной нагрузки, потолок — 7000 м, а крейсерская скорость — 180 км/ч. Способен сутки находиться в воздухе.

Что из этого правда, неизвестно.

OSINT-энтузиаст Бенджамин Питте показал 25 июля спутниковый снимок Planet Labs аэродрома под Таганрогом за 9 июля, где видно три БПЛА типа "Орион".

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

  • В центре Москвы утром 30 июля 2023 года прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось подавить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Читайте также: Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронБПЛАударный дронкрушениеСириустаганрогИноходец-РУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 