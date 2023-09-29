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Над найбільшим аеропортом Німеччини кружляв невідомий дрон. Рейси скасували – Hessenschau

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 10:31
Над найбільшим аеропортом Німеччини кружляв невідомий дрон. Рейси скасували – Hessenschau - Фото
Табличка в аеропорту Франкфурта (Фото: DPA)

Над аеропортом Франкфурта-на-Майні, який є найбільшою повітряною гаванню Німеччини, помітили невідомий безпілотник. Через це були скасовані та перенесені рейси, повідомляє німецьке видання Hessenschau.

Епізод стався ввечері 28 вересня. Найбільший аеропорт Німеччини повністю припинив свою роботу щонайменше на 40 хвилин після появи невідомого БпЛА, який кружляв у небі над летовищем.

За словами речниці аеропорту Fraport, було скасовано понад 20 рейсів, ще більше  було затримано або перенесено на 29 вересня. Вона повідомила, що "наслідки досі відчуваються" попри те, що у п'ятницю робота летовища була відновлена.

Речник Управління федеральної поліції, який відповідає за аеропорт, підтвердив, що вчора було помічено дрон.

Він також заявив, що наразі є збої в роботі аеропорту.

Журналісти Hessenschau пишуть, що речник поліції не зміг надати жодної додаткової інформації щодо інциденту.

  • Румунія регулярно виявляє на своїй території уламки дронів, якими Росія обстрілює українські порти на Дунаї.
  • 18 вересня невідомий безпілотник виявили у курортному містечку Болгарії – за 70 км від Румунії.
  • 28 вересня у міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що в озері Харбовець біля села Фарладани, що приблизно за 40 кілометрів від Кишинева, виявили уламки ракети.

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Мілана Головань
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Німеччинабезпілотникдронфранкфурт-на-майні
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