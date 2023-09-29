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Над крупнейшим аэропортом Германии кружил неизвестный дрон. Рейсы отменили – Hessenschau

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 10:31
Над крупнейшим аэропортом Германии кружил неизвестный дрон. Рейсы отменили – Hessenschau - Фото
Табличка в аэропорту Франкфурта (Фото: DPA)

Над аэропортом Франкфурта-на-Майне, который является самой большой воздушной гаванью Германии, был замечен неизвестный беспилотник. Из-за этого были отменены и перенесены рейсы, сообщает немецкое издание Hessenschau.

Эпизод произошел вечером 28 сентября. Крупнейший аэропорт Германии полностью прекратил свою работу по меньшей мере на 40 минут после появления неизвестного БПЛА, кружившегося над ним в небе.

По словам пресс-секретаря аэропорта Fraport, было отменено более 20 рейсов, еще больше было задержано или перенесено на 29 сентября. Она сообщила, что "последствия до сих пор ощущаются" несмотря на то, что в пятницу работа аэропорта была возобновлена.

Спикер Управления федеральной полиции, отвечающий за аэропорт, подтвердил, что вчера был замечен дрон.

Он также заявил, что в настоящее время существуют сбои в работе аэропорта.

Журналисты Hessenschau пишут, что спикер полиции не смог предоставить никакой дополнительной информации об инциденте.

  • Румыния регулярно обнаруживает на своей территории обломки дронов, которыми Россия обстреливает украинские порты на Дунае.
  • 18 сентября неизвестный беспилотник обнаружили в курортном городке Болгарии – в 70 км от Румынии.
  • 28 сентября в министерстве внутренних дел Молдовы заявили, что в озере Харбовец возле села Фарладаны, примерно в 40 километрах от Кишинева, обнаружили обломки ракеты.

Читайте также: Главком НАТО в Европе: Дроны – это новый урок войны в Украине. Они разрушают и парализуют

Милана Головань
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Франкфурт-на-МайнеГерманиядронбеспилотник
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