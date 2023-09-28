Главком НАТО в Европе: Дроны — это новый урок войны в Украине. Они разрушают и парализуют

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что дроны стали "новым уроком" войны России против Украины. Об этом он сообщил во время получение награды от Центра анализа европейской политики, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, в НАТО поняли, что промышленный потенциал и ресурсы имеют значение в продолжительной войне.

Он отметил, что дроны играют в нынешней войне существенную роль и являются "новым уроком".

"Дроны, а также беспилотники показали себя очень эффективно как очень недорогой способ добавить третье измерение. Это требует лишь незначительной поддержки, обучения и значительных результатов на поле боя", — сказал Каволи. Генерал заявил, что дроны имеют "разрушительный, а также паралитический эффект, вызывая у людей чувство незащищенности". В начале августа появилось видео, как бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат".

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