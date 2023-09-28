Головком НАТО в Європі: Дрони — це новий урок війни в Україні. Вони руйнують та паралізують

Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що дрони стали "новим уроком" війни Росії проти України. Про це він повідомив під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики, цитує його Голос Америки.

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За його словами, в НАТО зрозуміли, що промисловий потенціал та ресурси мають значення у тривалій війні.

Він зазначив, що дрони відіграють у нинішній війні істотну роль і є "новим уроком".

"Дрони, а також безпілотники показали себе дуже ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це вимагає лише незначної підтримки, навчання та значних результатів на полі бою", — сказав Каволі.

Генерал заявив, що дрони мають "руйнівний, а також паралітичний ефект, викликаючи у людей почуття незахищеності".

На початку серпня з'явилося відео, як бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат".

Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами – відео.

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