RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Головком НАТО в Європі: Дрони — це новий урок війни в Україні. Вони руйнують та паралізують

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 11:27
Головком НАТО в Європі: Дрони — це новий урок війни в Україні. Вони руйнують та паралізують - Фото
Крістофер Каволі (Фото: EPA)

Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що дрони стали "новим уроком" війни Росії проти України. Про це він повідомив під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики, цитує його Голос Америки.

За його словами, в НАТО зрозуміли, що промисловий потенціал та ресурси мають значення у тривалій війні.

Він зазначив, що дрони відіграють у нинішній війні істотну роль і є "новим уроком".

"Дрони, а також безпілотники показали себе дуже ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це вимагає лише незначної підтримки, навчання та значних результатів на полі бою", — сказав Каволі.

Генерал заявив, що дрони мають "руйнівний, а також паралітичний ефект, викликаючи у людей почуття незахищеності".

  • На початку серпня з'явилося відео, як бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат".
  • Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами – відео.
  • На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов і знищив російський танк — відео.

Читайте також: FPV-дрон-камікадзе офіційно взято на озброєння у ЗСУ – фото від Резнікова

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОвійськова допомогадронибезпілотникиКрістофер Каволі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 