Над США під час сьомого тестового запуску ефектно вибухнув Starship від SpaceX – відео

Сьомий тестовий запуск космічного корабля Starship разом із ракетою-носієм Super Heavy, розроблених для пілотованих польотів на Місяць, завершився невдачею, повідомила компанія-виробник SpaceX. У мережі публікують відео падіння космічного корабля.

Ракета стартувала з космодрому в Бока-Чика, штат Техас. Starship мав доставити на орбіту вантаж, що імітує 10 модернізованих супутників Starlink. Це перша спроба ракети вивезти вантаж у космос.

Перший багаторазовий ступінь Super Heavy вивів корабель на орбіту та успішно повернулася на стартовий майданчик. Верхній ступінь відокремився, запустивши шість двигунів Raptor, але згодом зв’язок із ним зник, і корабель впав.

У SpaceX повідомили, що через 8,5 хвилин після старту телеметрія була втрачена. Попередні дані вказують на пожежу в кормовій частині корабля, яка спричинила його руйнування і падіння уламків в Атлантичний океан. Компанія вже розслідує причини аварії та готується до наступного запуску.

"Попередні дані говорять про те, що у нас був витік кисню/палива в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна корабля. Він був досить великим, щоб створити тиск, що перевищує пропускну здатність вентиляційного отвору. Крім само собою зрозумілої подвійної перевірки на наявність витоків, ми додамо пожежогасіння до цього обсягу і, ймовірно, збільшимо площу вентиляційного отвору", – сказав власник SpaceX Ілон Маск.

У мережі ширяться відео падіння Starship, яке деякі американці сприйняли за "масове падіння зірок".

