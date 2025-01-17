Над США во время седьмого тестового запуска эффектно взорвался Starship от SpaceX – видео

Starship должен был доставить на орбиту груз, имитирующий 10 модернизированных спутников Starlink. Это первая попытка ракеты вывезти груз в космос

Скриншот с видео

Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy, разработанным для пилотируемых полетов на Луну, завершился неудачей, сообщила компания-производитель SpaceX. В сети публикуют видео падения космического корабля.

Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чике, штат Техас. Starship должен был доставить на орбиту груз, имитирующий 10 модернизированных спутников Starlink. Это первая попытка ракеты вывезти груз в космос.

Первая многоразовая степень Super Heavy вывела корабль на орбиту и успешно вернулась на стартовую площадку. Верхняя ступень отделилась, запустив шесть двигателей Raptor, но впоследствии связь с ним исчезла, и корабль упал.

В SpaceX сообщили, что через 8,5 минут после старта телеметрия была потеряна. Предварительные данные указывают на пожар в кормовой части корабля, вызвавший его разрушение и падение обломков в Атлантический океан. Компания уже расследует причины аварии и готовится к следующему запуску.

"Предварительные данные говорят о том, что у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля. Она была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия. Кроме само собой разумеющейся двойной проверки на наличие утечек, мы добавим пожаротушение к этому объему и, вероятно, увеличим площадь вентиляционного отверстия", – сказал владелец SpaceX Илон Маск.

В сети ходят видео падение Starship, которое некоторые американцы восприняли как "массовое падение звезд".

Holy crap!!!! Это представление звезды, путешествуя из аэропорта!

pic.twitter.com/KteXEfvuWS – Lincoln (@MobofJoggers) January 17, 2025

SpaceX just painted evening skies with breathtaking art как Starship broke через horizon. Это masterpiece страдает с тем, чтобы быть принятым для миллиардов долларов! 💫 pic.twitter.com/IZSEsXOspQ — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) January 16, 2025

7 июня 2024 года SpaceX успешно приземлила космический корабль Starship, совершив контролируемую посадку перед тем, как он упал в воды Индийского океана.