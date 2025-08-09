Над військовими об'єктами Німеччини помітили понад 500 дронів за три місяці – Bild
Над військовими базами Німеччини стали дедалі частіше фіксувати невідомі дрони. За три місяці їх було виявлено 536 одиниць, сказано у секретному звіті Федерального відомства кримінальної поліції в Меккенгаймі "Дрон як засіб вчинення злочину", який є в розпорядженні Bild.
У звіті вказані перші три місяці 2025 року – січень, лютий і березень. За цей період було зареєстровано 270 інцидентів із прольотом невідомих дронів. Щонайменше у 55 випадках їх було два або більше за раз.
Найчастіше (у 45% випадків) БпЛА спостерігалися у вечірній час – з 18:00 і до опівночі. Ще у 28% випадків БпЛА фіксувалися з опівночі до 06:00. У світлий час доби інцидентів було менше – 13% вранці та 14% вдень.
Згідно з даними звіту, найчастіші цілі – військові об'єкти. Було зафіксовано 117 повідомлень. Особливо часто дрони фіксували в районі військово-морської бази Військово-повітряних сил Німеччини в Нижній Саксонії – 10 спостережень.
Над авіабазою США Рамштайн у
Крім того, у розслідуванні зазначено, що енергетичні об'єкти також були метою спостережень – зареєстровано 88 інцидентів.
Також повідомляється, що стеження вели за
"Комерційні дрони зазвичай виявляються системами виявлення. Однак є також повідомлення про спостереження дронів, коли системи виявлення або радари, використовувані як військовими, так і поліцією, не змогли їх виявити. Дрони, які неможливо виявити, зокрема, вказують на некомерційні або військові дрони", – цитує звіт Bild.
Правоохоронці зазначили,
