Над військовими об'єктами Німеччини помітили понад 500 дронів за три місяці – Bild

Повідомляється, що радари не у всіх випадках фіксували дрони, а це вказує на те, що вони можуть бути військові

Дрон (Ілюстративне фото: Генштаб))

Над військовими базами Німеччини стали дедалі частіше фіксувати невідомі дрони. За три місяці їх було виявлено 536 одиниць, сказано у секретному звіті Федерального відомства кримінальної поліції в Меккенгаймі "Дрон як засіб вчинення злочину", який є в розпорядженні Bild.

У звіті вказані перші три місяці 2025 року – січень, лютий і березень. За цей період було зареєстровано 270 інцидентів із прольотом невідомих дронів. Щонайменше у 55 випадках їх було два або більше за раз.

Найчастіше (у 45% випадків) БпЛА спостерігалися у вечірній час – з 18:00 і до опівночі. Ще у 28% випадків БпЛА фіксувалися з опівночі до 06:00. У світлий час доби інцидентів було менше – 13% вранці та 14% вдень.

Згідно з даними звіту, найчастіші цілі – військові об'єкти. Було зафіксовано 117 повідомлень. Особливо часто дрони фіксували в районі військово-морської бази Військово-повітряних сил Німеччини в Нижній Саксонії – 10 спостережень.

Над авіабазою США Рамштайн у Рейнланд-Пфальц або над Бремергафеном одночасно фіксували до 15 дронів, які літали строєм.

Крім того, у розслідуванні зазначено, що енергетичні об'єкти також були метою спостережень – зареєстровано 88 інцидентів.

"Більшість із них сталася над терміналами скрапленого природного газ у Штаді, Вільгельмсхафені (обидва в Нижній Саксонії) і Брунсбюттелі (Шлезвіг-Гольштейн)", – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що стеження вели за цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями, оборонними підприємствами, урядовими та адміністративними будівлями.

Прокуратури порушили 123 кримінальні справи в різних частинах Німеччини. Попередні розслідування не змогли довести іноземний контроль, але й не виключали його. Тільки у восьми випадках вдалося ідентифікувати операторів дронів.

"Комерційні дрони зазвичай виявляються системами виявлення. Однак є також повідомлення про спостереження дронів, коли системи виявлення або радари, використовувані як військовими, так і поліцією, не змогли їх виявити. Дрони, які неможливо виявити, зокрема, вказують на некомерційні або військові дрони", – цитує звіт Bild.