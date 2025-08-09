Над военными объектами Германии заметили свыше 500 дронов за три месяца – Bild
Над военными базами Германии стали все чаще фиксировать неизвестные дроны. За три месяца их было обнаружено 536 единиц, сказано в секретном отчете Федерального ведомства уголовной полиции в Меккенхайме "Дрон как средство совершения преступления", который есть в распоряжении Bild.
В отчете указаны первые три месяца 2025 года – январь, февраль и март. За этот период было зарегистрировано 270 инцидентов с пролетом неизвестных дронов. Минимум в 55 случаях их было два или более за раз.
Чаще всего (в 45% случаев) БпЛА наблюдались в вечернее время – с 18:00 и до полуночи. Еще в 28% случаев БпЛА фиксировались с полуночи до 06:00. В светлое время суток инцидентов было меньше – 13% утром и14% днем.
Согласно с данными отчета, наиболее частые цели – военные объекты. Было зафиксировано 117 уведомлений. Особенно часто дроны фиксировались в районе военно-морской базы Военно-воздушных сил Германии в Нижней Саксонии – 10 наблюдений.
Над авиабазой США Рамштайн в
Также в расследовании указано, что энергетические объекты также были целью наблюдений – зарегистрировано 88 инцидентов.
Также сообщается, что слежка велась за
" Коммерческие дроны обычно обнаруживаются системами обнаружения. Однако есть также сообщения о наблюдениях дронов, когда системы обнаружения или радары, используемые как военными, так и полицией, не смогли их обнаружить. Необнаруживаемые дроны, в частности, указывают на некоммерческие или военные дроны", – цитирует отчет Bild.
Правоохранители отметили,
- 13 января над военными базами Германии заметили дроны. Полиция расследует шпионаж, возможно, России.
- 9 февраля над немецкой базой, где учатся украинцы, заметили дроны. Не смогли сбить ни один.
Комментарии (0)