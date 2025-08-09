Над военными объектами Германии заметили свыше 500 дронов за три месяца – Bild

Сообщается, что радары не во всех случаях фиксировали дроны, а это указывает на то, что они могут быть военные

Дрон (Иллюстративное фото: Генштаб))

Над военными базами Германии стали все чаще фиксировать неизвестные дроны. За три месяца их было обнаружено 536 единиц, сказано в секретном отчете Федерального ведомства уголовной полиции в Меккенхайме "Дрон как средство совершения преступления", который есть в распоряжении Bild.

В отчете указаны первые три месяца 2025 года – январь, февраль и март. За этот период было зарегистрировано 270 инцидентов с пролетом неизвестных дронов. Минимум в 55 случаях их было два или более за раз.

Чаще всего (в 45% случаев) БпЛА наблюдались в вечернее время – с 18:00 и до полуночи. Еще в 28% случаев БпЛА фиксировались с полуночи до 06:00. В светлое время суток инцидентов было меньше – 13% утром и14% днем.

Согласно с данными отчета, наиболее частые цели – военные объекты. Было зафиксировано 117 уведомлений. Особенно часто дроны фиксировались в районе военно-морской базы Военно-воздушных сил Германии в Нижней Саксонии – 10 наблюдений.

Над авиабазой США Рамштайн в Рейнланд-Пфальц или над Бремерхафеном одновременно фиксировались до 15 дронов, которые летали строем.

Также в расследовании указано, что энергетические объекты также были целью наблюдений – зарегистрировано 88 инцидентов.

"Большинство из них произошло над терминалами сжиженного природного газ в Штаде, Вильгельмсхафене (оба в Нижней Саксонии) и Брунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что слежка велась за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями, оборонными предприятиями, правительственными и административными зданиями.

Прокуратуры возбудили 123 уголовных дела в разных частях Германии. Предыдущие расследования не смогли доказать иностранный контроль, но и не исключали его. Только в восьми случаях удалось идентифицировать операторов дронов.

" Коммерческие дроны обычно обнаруживаются системами обнаружения. Однако есть также сообщения о наблюдениях дронов, когда системы обнаружения или радары, используемые как военными, так и полицией, не смогли их обнаружить. Необнаруживаемые дроны, в частности, указывают на некоммерческие или военные дроны", – цитирует отчет Bild.