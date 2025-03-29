Напад на людей у центрі Амстердама: поліція підозрює 30-річного українця

Правоохоронцям було важко встановити особу підозрюваного, оскільки під час затримання у нього були документи на кілька імен

Місце нападу (Фото: Simon Lenskens/EPA)

Поліція Нідерландів вважає, що чоловік, який поранив п'ятьох людей поблизу центральної площі Амстердама 27 березня, ймовірно, є громадянином України. Про це повідомив мовник NOS.

Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, який поранив п'ятьох людей біля площі Дам у четвер. Це 30-річний українець із Донецької області. Чи походить він з частини регіону, яка перебуває під російською окупацією, невідомо, зазначили журналісти.

У вівторок, 1 квітня, суд обере чоловіку міру запобіжного заходу. Поліція поки не може сказати про його мотиви. До розслідування залучено поліціянтів з тяжких злочинів і правоохоронців, які займаються боротьбою з тероризмом.

Чоловік має поранення ноги, тому він перебуває у госпіталі при пенітенціарній установі.

Правоохоронцям було важко встановити особу підозрюваного, оскільки під час затримання у нього були документи на кілька імен.

27 березня 2025 року поліція Нідерландів повідомила, що в центрі Амстердама сталася різанина.

Поранення отримали п'ятеро людей – 67-річна жінка та 69-річний чоловік зі США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна мешканка Амстердама.