Нападение на людей в центре Амстердама: полиция подозревает 30-летнего украинца

Правоохранителям было сложно установить личность подозреваемого, поскольку во время задержания у него были документы на несколько имен

Место нападения (Фото: Simon Lenskens/EPA)

Полиция Нидерландов считает, что мужчина, ранивший пять человек вблизи центральной площади Амстердама 27 марта, предположительно, является гражданином Украины. Об этом сообщил вещатель NOS.

Полиция Амстердама установила личность мужчины, ранившего пять человек возле площади Дам в четверг. Это 30-летний украинец из Донецкой области. Происходит ли он из находящейся под российской оккупацией части региона, неизвестно, отметили журналисты.

Во вторник, 1 апреля, суд изберет мужчине меру пресечения. Полиция пока не может сказать о его мотивах. К расследованию привлечены полицейские по тяжким преступлениям и правоохранители, занимающиеся борьбой с терроризмом.

У мужчины ранение ноги, поэтому он находится в госпитале при пенитенциарном учреждении.

Правоохранителям было сложно установить личность подозреваемого, поскольку во время задержания у него были документы на несколько имен.

27 марта 2025 года полиция Нидерландов сообщила, что в центре Амстердама произошла резня.

Ранения получили пять человек – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.