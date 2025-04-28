Нападнику у Ванкувері, що в'їхав на авто у натовп, висунули звинувачення у вбивстві

Місце злочину (Фото: JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER/EPA)

Канадська прокуратура висунула жителю Ванкувера звинувачення у вбивстві після загибелі щонайменше 11 людей і пораненні десятків під час наїзду позашляховика у натовп відвідувачів фестивалю філіппінської громади міста. Про це повідомляє АР.

Прокуратура висунула 30-річному Кай-Джі Адаму Ло звинувачення у восьми пунктах у вбивстві другого ступеня.

"Очікуються подальші звинувачення", – повідомила поліція Ванкувера.

За даними агентства, Ло не визнав свою провину.

Слідчі виключили тероризм як мотив злочину. Зазначається, що у звинуваченого раніше були проблеми з психічним здоров'ям.

За даними поліції, загиблим було від п'яти до 65 років. Близько двох десятків людей отримали поранення, деякі з них перебувають у важкому стані.