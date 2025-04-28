Нападнику у Ванкувері, що в'їхав на авто у натовп, висунули звинувачення у вбивстві
Канадська прокуратура висунула жителю Ванкувера звинувачення у вбивстві після загибелі щонайменше 11 людей і пораненні десятків під час наїзду позашляховика у натовп відвідувачів фестивалю філіппінської громади міста. Про це повідомляє АР.
Прокуратура висунула 30-річному Кай-Джі Адаму Ло звинувачення у восьми пунктах у вбивстві другого ступеня.
"Очікуються подальші звинувачення", – повідомила поліція Ванкувера.
За даними агентства, Ло не визнав свою провину.
Слідчі виключили тероризм як мотив злочину. Зазначається, що у звинуваченого раніше були проблеми з психічним здоров'ям.
За даними поліції, загиблим було від п'яти до 65 років. Близько двох десятків людей отримали поранення, деякі з них перебувають у важкому стані.
- Інцидент стався близько 20:00 суботи, 26 квітня, неподалік від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party, присвячений національному герою Філіппін.
- Після затримання підозрюваного поліція заявила, що "більше небезпеки" для громадськості немає.
- Ввечері 27 квітня стало відомо, що щонайменше 11 людей загинули й десятки постраждали через те, що чоловік на позашляховику в'їхав у натовп на фестивалі філіппінської спільноти у канадському місті Ванкувер ввечері 26 квітня