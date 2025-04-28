Нападающему в Ванкувере, въехавшему на авто в толпу, выдвинули обвинения в убийстве
Канадская прокуратура предъявила жителю Ванкувера обвинения в убийстве после гибели не менее 11 человек и ранении десятков во время наезда внедорожника в толпу посетителей фестиваля филиппинской общины в городе. Об этом сообщает АР.
Прокуратура выдвинула 30-летнему Кай-Джи Адаму Ло обвинение по восьми пунктах в убийстве второй степени.
"Ожидаются дальнейшие обвинения", – сообщила полиции Ванкувера.
По данным агентства, Ло не признал свою вину.
Следователи исключили терроризм как мотив преступления. Отмечается, что у обвиняемого раньше были проблемы с психическим здоровьем.
По данным полиции, погибшим было от пяти до 65 лет. Около двух десятков человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
- Инцидент произошел около 20:00 субботы, 26 апреля, недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль Lapu Lapu Day Block Party, посвященный национальному герою Филиппин.
- После задержания подозреваемого полиция заявила, что "больше опасности" для общественности нет.
- Вечером 27 апреля стало известно, что по меньшей мере 11 человек погибли и десятки пострадали из-за того, что мужчина на внедорожнике въехал в толпу на фестивале филиппинской общины в канадском городе Ванкувер вечером 26 апреля.