Нападающему в Ванкувере, въехавшему на авто в толпу, выдвинули обвинения в убийстве

Место преступления (Фото: JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER/EPA)

Канадская прокуратура предъявила жителю Ванкувера обвинения в убийстве после гибели не менее 11 человек и ранении десятков во время наезда внедорожника в толпу посетителей фестиваля филиппинской общины в городе. Об этом сообщает АР.

Прокуратура выдвинула 30-летнему Кай-Джи Адаму Ло обвинение по восьми пунктах в убийстве второй степени.

"Ожидаются дальнейшие обвинения", – сообщила полиции Ванкувера.

По данным агентства, Ло не признал свою вину.

Следователи исключили терроризм как мотив преступления. Отмечается, что у обвиняемого раньше были проблемы с психическим здоровьем.

По данным полиции, погибшим было от пяти до 65 лет. Около двух десятков человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.