Напередодні саміту НАТО Нідерланди перехопили два російські кораблі та підводний човен

Перехоплення у Північному морі здійснювалося, щоб запобігти диверсіям і шпигунству

Перехоплення російського фрегата (Фото: defensie.nl)

Напередодні саміту НАТО, що проходив у Гаазі 24-25 червня, флот Нідерландів тричі перехоплював у Північному морі російські військові кораблі різного класу, зокрема підводний човен. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Перехоплення здійснював багатоцільовий фрегат Ms. Van Amstel.

Перший випадок стався 20 червня, коли повз Нідерланди через так звану виняткову економічну зону проходив російський фрегат "Адмірал Григорович".

Пізніше у Північному морі з'явився корвет "Бойкий", а в день початку саміту Ms. Van Amstel супроводжував підводний човен класу Кіло II з буксиром, що плив над водою.

Для супроводу підводного човна також був залучений літак берегової охорони.

"Хоча на виняткову економічну зону поширюється міжнародно узгоджене право проходу, Нідерланди завжди супроводжують російські й китайські кораблі. Це робиться для того, щоб стримати їх від здійснення диверсійної та шпигунської діяльності", – зазначили у Міністерстві оборони Нідерландів.

Відомство додало, що перехоплення та супровід російських кораблів дозволяє захистити критично важливу інфраструктуру під водою.