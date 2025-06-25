Накануне саммита НАТО Нидерланды перехватили два российских корабля и подлодку

Перехват в Северном море осуществлялся, чтобы предотвратить диверсии и шпионаж

Перехват российского фрегата (Фото: defensie.nl)

Накануне саммита НАТО, который проходил в Гааге 24-25 июня, флот Нидерландов трижды перехватывал в Северном море российские военные корабли разного класса, в том числе подлодку. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Перехват осуществлял многоцелевой фрегат Ms. Van Amstel.

Первый случай произошел 20 июня, когда мимо Нидерландов через так называемую исключительную экономическую зону проходил российский фрегат "Адмирал Григорьевич".

Позже в Северном море появился корвет "Бойкий", а в день начала саммита Ms. Van Amstel сопровождала подлодку класса Кило II с плывущей над водой буксиром.

Для сопровождения подлодки также был привлечен самолет береговой охраны.

"Хотя на исключительную экономическую зону распространяется международно согласованное право прохода, Нидерланды всегда сопровождают российские и китайские корабли. Это делается для того, чтобы сдержать их от диверсионной и шпионской деятельности", – отметили в Министерстве обороны Нидерландов.

Ведомство добавило, что перехват и сопровождение российских кораблей позволяет защитить критически важную инфраструктуру под водой.