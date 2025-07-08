Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю подякував американському президенту за зусилля щодо встановлення миру та безпеки у світі

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до Вашингтону Нетаньягу подякував американському президенту за зусилля щодо встановлення миру та безпеки у "багатьох країнах", зокрема Близького Сходу.

Прем'єр Ізраїлю передав Трампу номінаційний лист, який було відправлено до Нобелівського комітету.

Виступаючи перед журналістами на початку вечері між американськими та ізраїльськими офіційними особами, Нетаньягу заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль співпрацюють з іншими країнами, щоб забезпечити палестинцям "краще майбутнє".

Він припустив, що мешканці Гази можуть переїхати до сусідніх країн.

"Якщо люди хочуть залишитися, вони можуть залишитися, але якщо вони хочуть піти, вони повинні мати можливість піти", – сказав Нетаньягу.

За його словами, сторони "близькі до пошуку кількох країн", які можуть прийняти переселенців.

Трамп підтвердив слова Нетаньягу.

"Ми мали чудову співпрацю з сусідніми країнами, чудову співпрацю з кожною з них. Тож щось хороше станеться", – сказав Трамп.