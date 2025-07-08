Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.
Во время визита в Вашингтон Нетаньяху поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и безопасности во "многих странах", в частности, на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля передал Трампу номинационное письмо, которое было отправлено в Нобелевский комитет.
Выступая перед журналистами в начале вечерней встречи между американскими и израильскими чиновниками, Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты и Израиль сотрудничают с другими странами, чтобы обеспечить палестинцам "лучшее будущее".
Он предположил, что жители Газы могут переехать в соседние страны.
"Если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уйти, у них должна быть возможность уйти", – сказал Нетаньяху.
По его словам, стороны "близки к поиску нескольких стран", которые могут принять переселенцев.
Трамп подтвердил слова Нетаньяху.
"У нас было отличное сотрудничество с соседними странами, отличное сотрудничество со всеми ими. Так что произойдет что-то хорошее", – сказал Трамп.
- В этом году Трампа уже выдвигали на Нобелевскую премию мира 2026 года. В июне 2025-го это сделало правительство Пакистана.
- Правда, почти сразу после этого Пакистан осудил удары США по Ирану, назвав их "нарушением международного права".