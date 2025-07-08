Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и безопасности в мире

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Во время визита в Вашингтон Нетаньяху поблагодарил американского президента за усилия по установлению мира и безопасности во "многих странах", в частности, на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля передал Трампу номинационное письмо, которое было отправлено в Нобелевский комитет.

Выступая перед журналистами в начале вечерней встречи между американскими и израильскими чиновниками, Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты и Израиль сотрудничают с другими странами, чтобы обеспечить палестинцам "лучшее будущее".

Он предположил, что жители Газы могут переехать в соседние страны.

"Если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уйти, у них должна быть возможность уйти", – сказал Нетаньяху.

По его словам, стороны "близки к поиску нескольких стран", которые могут принять переселенцев.

Трамп подтвердил слова Нетаньяху.

"У нас было отличное сотрудничество с соседними странами, отличное сотрудничество со всеми ими. Так что произойдет что-то хорошее", – сказал Трамп.