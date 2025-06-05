Німеччина збільшить армію на 60 000 військових через загрозу Росії

Борис Пісторіус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Німеччина збільшить чисельність армії на 60 000 військовослужбовців відповідно до нових цілей НАТО, які полягають у посиленні обороноздатності у відповідь на зростальну загрозу з боку Росії. Наразі армія Німеччини недоукомплектована, тому, ймовірно, країні доведеться відновити скасований військовий обов’язок. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, за новими планами німецьким збройним силам знадобиться приблизно від 50 000 до 60 000 додаткових військових у всіх видах військ. Це приведе до того, що майбутня чисельність німецьких збройних сил становитиме від 250 000 до 260 000 військовослужбовців.

Як зазначає агенція, набір десятків тисяч додаткових військовослужбовців стане великим викликом для Берліна. Військовий обов'язок в країні був призупинений у 2011 році, і наразі Бундесвер відчуває нестачу близько 20 000 військовослужбовців регулярної армії.

За словами Пісторіуса, уряд має вирішити, чи залишатиметься військова служба добровільною й надалі, чи буде відновлено військовий обов’язок.

В будь-якому разі, за словами міністра, наразі армія не зможе прийняти більшу кількість призовників через брак казарм та інструкторів.

"Поки у нас не буде таких можливостей, у нас буде добровільна служба — і, можливо, навіть більше, якщо ми будемо привабливим роботодавцем і залучимо до армії достатньо молодих чоловіків і жінок, які погодяться служити довше", – сказав він.