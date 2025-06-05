Германия увеличит армию на 60 000 военных из-за угрозы России

Борис Писториус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Германия увеличит численность армии на 60 000 военнослужащих в соответствии с новыми целями НАТО, которые заключаются в усилении обороноспособности в ответ на растущую угрозу со стороны России. Пока армия Германии недоукомплектована, поэтому, вероятно, стране придется восстановить отмененную военную обязанность. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, по новым планам немецким вооруженным силам понадобится примерно от 50 000 до 60 000 дополнительных военных во всех видах войск. Это приведет к тому, что будущая численность германских вооруженных сил составит от 250 000 до 260 000 военнослужащих.

Набор десятков тысяч дополнительных военнослужащих станет большим вызовом для Берлина. Военная обязанность в стране была приостановлена в 2011 году, и в настоящее время Бундесвер испытывает недостаток около 20 000 военнослужащих регулярной армии.

По словам Писториуса, правительство должно решить, будет ли военная служба оставаться добровольной и в дальнейшем, будет ли восстановлена военная обязанность.

В любом случае, по словам министра, в настоящее время армия не сможет принять большее количество призывников из-за нехватки казарм и инструкторов.

"Пока у нас не будет таких возможностей, у нас будет добровольная служба – и, возможно, даже больше, если мы будем привлекательным работодателем и привлечем в армию достаточно молодых мужчин и женщин, которые согласятся служить дольше", – сказал он.