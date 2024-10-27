Очільник NASA закликав розслідувати можливі контакти Маска й Путіна

Видання WSJ писало, що Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року

Білл Нельсон (Фото: Andre Borges/EPA)

Очільник американського космічного агентства NASA Білл Нельсон закликав провести розслідування щодо можливих контактів засновника SpaceX Ілона Маска з російським диктатором Володимиром Путіним. Його слова наводить телеканал CNN.

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Нельсон висловив занепокоєння можливими регулярними контактами Маска і Путіна щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати мільярдеру доступ до конфіденційної інформації.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід розслідувати. Якщо правдива історія про те, що між Маском і Путіним відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Пентагону, для деяких розвідувальних агенцій", – пояснив Нельсон.

25 жовтня WSJ писало, що Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року. Розмови стосуються "особистих тем, бізнесу та геополітичного напруження".