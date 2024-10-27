Очільник NASA закликав розслідувати можливі контакти Маска й Путіна
Очільник американського космічного агентства NASA Білл Нельсон закликав провести розслідування щодо можливих контактів засновника SpaceX Ілона Маска з російським диктатором Володимиром Путіним. Його слова наводить телеканал CNN.
Нельсон висловив занепокоєння можливими регулярними контактами Маска і Путіна щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати мільярдеру доступ до конфіденційної інформації.
"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід розслідувати. Якщо правдива історія про те, що між Маском і Путіним відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Пентагону, для деяких розвідувальних агенцій", – пояснив Нельсон.
25 жовтня WSJ писало, що Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року. Розмови стосуються "особистих тем, бізнесу та геополітичного напруження".
- У жовтні 2022 року Маск запропонував своє "бачення" закінчення російсько-української війни, згідно з яким Україні треба відмовитися від Криму та не вступати до НАТО.
- Газета The Guardian тоді писала, що Маск говорив безпосередньо з Путіним перед тим, як опублікувати свій "мирний план" із визнанням російської анексії територій України. Але сам Маск спростував це.