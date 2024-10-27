Глава NASA призвал расследовать возможные контакты Маска и Путина

Издание WSJ писало, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года

Билл Нельсон (Фото: Andre Borges/EPA)

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон призвал провести расследование о возможных контактах основателя SpaceX Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал CNN.

Нельсон выразил обеспокоенность возможными регулярными контактами Маска и Путина относительно национальной безопасности, поскольку отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить миллиардеру доступ к конфиденциальной информации.

"Я не знаю, правдива ли эта история. Я считаю, что это следует расследовать. Если правдивая история о том, что между Маском и Путиным произошли многочисленные разговоры, то я думаю, что это будет вызывать беспокойство, особенно для NASA, для Пентагона, для некоторых разведывательных агентств", – объяснил Нельсон.

25 октября WSJ писало, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. Разговоры касаются "личных тем, бизнеса и геополитического напряжения".