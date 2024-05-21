Одна людина загинула через сильну турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру

Ще декілька людей отримали травми, повідомили в авіакомпанії

Літак Singapore Airlines (Фото: EPA)

Рейс компанії Singapore Airlines зіткнувся із сильною турбулентністю в небі над Азією, через що одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

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За даними компанії, ще декілька людей отримали поранення, але точну кількість травмованих не назвали.

Відомо, що Boeing 777-300ER летів із лондонського Хітроу до Сінгапуру, але здійснив екстрену посадку в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку. В авіакомпанії зазначили, що на борту перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Літак приземлився в Таїланді о 15:45 21 травня за місцевим часом.

У компанії висловили співчуття родині загиблого та заявили, що співпрацюють із місцевою владою Таїланду для надання необхідної медичної допомоги й направляють команду в Бангкок для надання іншої допомоги.

ДОВІДКА В авіації турбулентність – постійне явище, яке виникає внаслідок багатьох факторів, насамперед через нестабільність повітряних мас, викликану відмінностями в тиску, температурі та швидкості повітряних потоків. В авіації турбулентність – постійне явище, яке виникає внаслідок багатьох факторів, насамперед через нестабільність повітряних мас, викликану відмінностями в тиску, температурі та швидкості повітряних потоків.

2 січня пасажирський Airbus A350 компанії Japan Airlines під час посадки в токійському аеропорту Ханеда зіткнувся на злітній смузі з турбогвинтовим літаком De Havilland Dash-8 служби берегової охорони й спалахнув. Усі 379 осіб на борту пасажирського літака залишилися живими, хоча близько двох десятків із них отримали травми.

Згодом влада Японії повідомила, що причиною зіткнення пасажирського та рятувального літаків у Токіо, можливо, став виїзд меншого борту на злітну смугу без дозволу диспетчера.

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