Один человек погиб из-за сильной турбулентности во время рейса из Лондона в Сингапур

Еще несколько человек получили травмы, сообщили в авиакомпании

Самолет Singapore Airlines (Фото: EPA)

Рейс компании Singapore Airlines столкнулся с сильной турбулентностью в небе над Азией, из-за чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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По данным компании, еще несколько человек получили ранения, но точного числа травмированных не назвали.

Известно, что Boeing 777-300ER летел из лондонского Хитроу в Сингапур, но совершил экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. В авиакомпании отметили, что на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет приземлился в Таиланде в 15:45 21 мая по местному времени.

В компании выразили соболезнования семье погибшего и заявили, что сотрудничают с местными властями Таиланда для предоставления необходимой медицинской помощи и направляют команду в Бангкок для оказания другой помощи.

СПРАВКА В авиации турбулентность – постоянное явление, возникающее вследствие многих факторов, прежде всего из-за нестабильности воздушных масс, вызванной различиями в давлении, температуре и скорости воздушных потоков. В авиации турбулентность – постоянное явление, возникающее вследствие многих факторов, прежде всего из-за нестабильности воздушных масс, вызванной различиями в давлении, температуре и скорости воздушных потоков.

2 января пассажирский Airbus A 350 компании Japan Airlines при посадке в токийском аэропорту Ханеда столкнулся на взлетной полосе с турбовинтовым самолетом De Havilland Dash-8 службы береговой охраны и загорелся. Все 379 человек на борту пассажирского самолета остались живы, хотя около двух десятков из них получили травмы.

Позже власти Японии сообщили, что причиной столкновения пассажирского и спасательного самолетов в Токио, возможно, стал выезд меньшего борта на взлетную полосу без разрешения диспетчера.

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