Один человек погиб из-за сильной турбулентности во время рейса из Лондона в Сингапур
Рейс компании Singapore Airlines столкнулся с сильной турбулентностью в небе над Азией, из-за чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
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По данным компании, еще несколько человек получили ранения, но точного числа травмированных не назвали.
Известно, что Boeing 777-300ER летел из лондонского Хитроу в Сингапур, но совершил экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. В авиакомпании отметили, что на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет приземлился в Таиланде в 15:45 21 мая по местному времени.
В компании выразили соболезнования семье погибшего и заявили, что сотрудничают с местными властями Таиланда для предоставления необходимой медицинской помощи и направляют команду в Бангкок для оказания другой помощи.
- 2 января пассажирский Airbus A 350 компании Japan Airlines при посадке в токийском аэропорту Ханеда столкнулся на взлетной полосе с турбовинтовым самолетом De Havilland Dash-8 службы береговой охраны и загорелся. Все 379 человек на борту пассажирского самолета остались живы, хотя около двух десятков из них получили травмы.
- Позже власти Японии сообщили, что причиной столкновения пассажирского и спасательного самолетов в Токио, возможно, стал выезд меньшего борта на взлетную полосу без разрешения диспетчера.
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