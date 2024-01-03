Зіткнення літаків у Токіо: борт рятувальників, схоже, опинився на смузі без дозволу

Розслідування наразі з'ясовує, чому літак берегової охорони виїхав на злітну смугу без дозволу диспетчера

Пожежа літака в аеропорту Токіо (Фото - EPA)

Влада Японії повідомила, що причиною зіткнення пасажирського та рятувального літаків у Токіо, можливо, став виїзд меншого борту на злітну смугу без дозволу диспетчера. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як випливає з опублікованого запису переговорів з диспетчерами, пасажирський літак компанії Japan Airlines пішов на посадку, отримавши на це чіткий дозвіл диспетчера. Водночас у записах не знайдено дозволу диспетчера на виїзд на смугу та зліт для рятувального літака служби берегової охорони Японії.

Розслідування наразі з'ясовує, чому рятувальний борт виїхав на злітну смугу без дозволу.

2 січня пасажирський Airbus A350 компанії Japan Airlines під час посадки в токійському аеропорту Ханеда зіткнувся на злітній смузі з турбогвинтовим літаком De Havilland Dash-8 служби берегової охорони й спалахнув. Усі 379 осіб на борту пасажирського літака залишилися живими, хоча близько двох десятків із них отримали травми.

На борту літака берегової охорони загинули четверо осіб, командиру екіпажу вдалося врятуватися, він отримав тяжкі поранення. Борт готувався вилетіти на рятувальну місію на місце землетрусу на західному узбережжі Японії. За попередніми даними, його пілот отримав дозвіл вивести літак у зону очікування дозволу на зліт, але натомість вирулив на злітну смугу.

Міністерство транспорту Японії заявило, що надає максимальну підтримку розслідуванню. У розслідуванні також беруть участь компанії-виробники літаків, що постраждали.

29 листопада 2023 року військовий конвертоплан США Osprey зазнав аварії та впав у море біля берегів Японії.

Читайте також: Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС: ДБР завершило розслідування – схема