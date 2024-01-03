Столкновение самолетов в Токио: борт спасателей, похоже, оказался на полосе без разрешения

Расследование сейчас выясняет, почему самолет береговой охраны выехал на взлетную полосу без санкции диспетчера

Пожар смолета в аэропорту Токио (Фото - EPA)

Власти Японии сообщили, что причиной столкновения пассажирского и спасательного самолетов в Токио, возможно, стал выезд меньшего борта на взлетную полосу без разрешения диспетчера. Об этом сообщает Reuters.

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Как следует из опубликованной записи переговоров с диспетчерами, пассажирский самолет компании Japan Airlines пошел на посадку, получив на это ясное разрешение диспетчера. В то же время в записях не найдено разрешение диспетчера на выезд на полосу и взлет для спасательного самолета службы береговой охраны Японии.

Расследование сейчас выясняет, почему спасательный борт выехал на взлетную полосу без разрешения.

2 января пассажирский Airbus A350 компании Japan Airlines при посадке в токийском аэропорту Ханеда столкнулся на взлетной полосе с турбовинтовым самолетом De Havilland Dash-8 службы береговой охраны и загорелся. Все 379 человек на борту пассажирского самолета остались живы, хотя около двух десятков из них получили травмы.

На борту самолета береговой охраны погибли четыре человека, командиру экипажа удалось спастись, он получил тяжелые ранения. Борт готовился вылететь на спасательную миссию на место землетрясения на западном побережье Японии. По предварительным данным, его пилот получил разрешение вывести самолет в зону ожидания разрешения на взлет, но вместо этого вырулил на взлетную полосу.

Министерство транспорта Японии заявило, что оказывает максимальную поддержку расследованию. В расследовании также участвуют компании-производители пострадавших самолетов.

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